Пожалуйста решите номера 325,326. как можно подробнее
Математика
Пожалуйста решите номера 325,326. как можно подробнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то так, только нужно начертить поровнее
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