Пожалуйста решите номера 325,326. как можно подробнее

Математика
Пожалуйста решите номера 325,326. как можно подробнее
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Гость:
Как-то так, только нужно начертить поровнее 
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