Найдите предложение , где есть субстантивированное причастие, т.е. причастие, перешедшее в существительное. А) Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и всё чаще она похожа на маленького человека, размахивающего руками. Б) М...

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Найдите предложение , где есть субстантивированное причастие, т.е. причастие, перешедшее в существительное. А) Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и всё чаще она похожа на маленького человека, размахивающего руками. Б) Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. В) Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи: все они похожи друг на друга и делают степь ещё более однообразной.

Автор: Гость