Пожалуйста напишите правила безопасности (действия)при взрыве террористов

Гость: Гость:

Если произошёл взрывПостарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.Продвигайтесь осторожно, не прикасайтесь к повреждённым конструкциям и проводам.В разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т. п.), а также нельзя включать электрический свет, так как может произойти возгорание повреждённых проводов.При задымлении защитите органы дыхания смоченным водой платком (лоскутом ткани, полотенцем).Включите локальную (квартирную) систему оповещения и проверьте возможность взаимного общения (с помощью теле-, радио-, телефонной связи, голоса).В случае вынужденной эвакуации возьмите необходимые носильные вещи, деньги, ценности. Изолируйте квартиру (закройте все двери и окна), немедленно сообщите о случившемся по телефону в соответствующие органы правопорядка. Оповестите соседей об эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение. Возьмите на учёт лиц, оставшихся в помещении. Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок.При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. Выйдите на балкон или откройте окно и громко зовите на помощь.Выходя из дома, отойдите на безопасное расстояние от него и не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым.Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.