Допоможіть як правельно підкреслити??
Українська мова
Допоможіть як правельно підкреслити??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки тут всі слова - дієслова , то вони виражені присудками.А присудки підкреслюються двома рисками.Потрібно підкреслити слова - несе ,багато,пішов здійнявся ,відкрив
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