Посмотрел на скворцов?винительный кого? что? или родительный кого? чего?
Русский язык
Посмотрел на скворцов?винительный кого? что? или родительный кого? чего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж,посмотрел на кого-на скворцов,проверяем так,на лису,окончание у,если было бы окончание ы или нулевое,значит родительный,а так винительный
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