Подчеркни главные члены предложения подпиши части речи подчеркни прилагательное.сторож усадил ребят на душистом сене. зимой ребята катаются с крутой горки.
Русский язык
Подчеркни главные члены предложения подпиши части речи подчеркни прилагательное.сторож усадил ребят на душистом сене. зимой ребята катаются с крутой горки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены сторож усадил, ребята катаются. Прилагательные душистом, крутой. Сторож усадил ребят на душистом сене (сущ., гл., сущ., пред.,прил., сущ.) Зимой ребята катаются с крутой горки. ( сущ., сущ., гл., пред., прил., сущ).
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