Допоможить умоляю люди!!!

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1 завдання Посадіть біля хати калину Якщо хочете їсти калачі не треба сидіти на печі Діти, зберігайте рідну природу б. У синьому , високому небі пливуть пухнаті хмарки? 2завдання Широкі , безкраї природи Легке, м'яке повітря ,напоєне сонячними променями. Воно ніби хвилюється , переливається ясною блакиттю. П'янкий аромат степових трав освіжає увесь простір. 5завдання У лісі росли берези , дуби, клени , осоки. Повітря було чисте, вологе , свіже. А скільки під ногами грибів- боровиків, краснюків, опеньків. Весело співали дрозди, солов'ї 6завдання Восени, людина, калачі, золото, початок