Сколько тетрадных клеток в прямоугольнике площадью 40 см в квадрате
Математика
Сколько тетрадных клеток в прямоугольнике площадью 40 см в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*2 ,т. к. В 1см 2клетки 40*4=160 т к в 1см в квадр. 4клетки
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