В каком случае выделенное слово не образовано путем перехода одной части речи в другую? а) при резком повышении температуры воздуха возникает повышенный спрос на холодную воду и МОРОЖЕНОЕ б) Во дворе недавно построенного д...

Русский язык

В каком случае выделенное слово не образовано путем перехода одной части речи в другую? а) при резком повышении температуры воздуха возникает повышенный спрос на холодную воду и МОРОЖЕНОЕ б) Во дворе недавно построенного дома разместилась новенькая детская площадка, крохотный магазин и ПРАЧЕЧНАЯ в) За смелость и отвагу при тушении серъезного очага возгорания был награжден РЯДОВОЙ Иванов Петр Алексеевич г)Из-за изменения расписания пригородных поездов до дому пришлось добираться на ПЕРЕКЛАДНЫХ

Автор: Гость