В каком случае выделенное слово не образовано путем перехода одной части речи в другую? а) при резком повышении температуры воздуха возникает повышенный спрос на холодную воду и МОРОЖЕНОЕ б) Во дворе недавно построенного д...

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В каком случае выделенное слово не образовано путем перехода одной части речи в другую? а) при резком повышении температуры воздуха возникает повышенный спрос на холодную воду и МОРОЖЕНОЕ б) Во дворе недавно построенного дома разместилась новенькая детская площадка, крохотный магазин и ПРАЧЕЧНАЯ в) За смелость и отвагу при тушении серъезного очага возгорания был награжден РЯДОВОЙ Иванов Петр Алексеевич г)Из-за изменения расписания пригородных поездов до дому пришлось добираться на ПЕРЕКЛАДНЫХ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) За смелость и отвагу при тушении серъезного очага возгорания был награжден РЯДОВОЙ Иванов Петр Алексеевич
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