Какая дата в День осеннего равноденствия
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Какая дата в День осеннего равноденствия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осеннее оавноденствие 23 сентября
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