Достоинства и недостатки реформы образования Александра

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Реформы в области просвещения и печати. Потребности экономической и политической жизни страны делали необходимыми изменения в организации народного образования. В 1864 г. было опубликовано "Положение о начальных народных училищах", которое расширило сеть начальных учебных заведений. По "Положению" начальные училища разрешалось открывать общественным учреждениям и даже частным лицам, однако все они находились под контролем училищных советов. Преподавали в начальной школе письмо, чтение, правила арифметики, закон божий и церковное пение. Большинство начальных школ было земскими (создавались земствами) , церковно-приходскими и "министерскими" (учрежденные Министерством народного просвещения) . В 1864 г. был введен новый устав гимназий, которые стали разделяться на классические (ориентированные на дворянских и чиновничьих детей) и реальные (в основном для детей буржуазии) . Учились в гимназиях 7 лет. В классических гимназиях делался упор на тщательное изучение древних языков (латыни и греческого) , в реальных вместо "классических" языков читались расширенные курсы естественных наук. Выпускники классических гимназий могли без экзаменов поступать в университеты, "реалисты", в основном, шли в технические высшие учебные заведения.