Достоинства и недостатки реформы образования Александра||

История
Достоинства и недостатки реформы образования Александра||
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформы в области просвещения и печати. Потребности экономической и политической жизни страны делали необходимыми изменения в организации народного образования. В 1864 г. было опубликовано "Положение о начальных народных училищах", которое расширило сеть начальных учебных заведений. По "Положению" начальные училища разрешалось открывать общественным учреждениям и даже частным лицам, однако все они находились под контролем училищных советов. Преподавали в начальной школе письмо, чтение, правила арифметики, закон божий и церковное пение. Большинство начальных школ было земскими (создавались земствами) , церковно-приходскими и "министерскими" (учрежденные Министерством народного просвещения) . В 1864 г. был введен новый устав гимназий, которые стали разделяться на классические (ориентированные на дворянских и чиновничьих детей) и реальные (в основном для детей буржуазии) . Учились в гимназиях 7 лет. В классических гимназиях делался упор на тщательное изучение древних языков (латыни и греческого) , в реальных вместо "классических" языков читались расширенные курсы естественных наук. Выпускники классических гимназий могли без экзаменов поступать в университеты, "реалисты", в основном, шли в технические высшие учебные заведения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Что обозначает lave?
Ответить
География
Помогите сделать задания, что сможете
Ответить
Литература
Запишите имена героев Александра Сергеевича Пушкина
Ответить
Математика
Решите систему уравнений: x/y-1= -3/5 2x+3y=88
Ответить
Английский язык
Complete the text with the correct verb form. Learning English I 0…. ( want) to learn English.... So I 1…(do) this quiz. I 2…(think ) English i...
Ответить