Решите систему уравнений: x/y-1= -3/5 2x+3y=88
Математика
Решите систему уравнений: x/y-1= -3/5 2x+3y=88
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/y-1=-3/5⇒x/y=2/5⇒x=0,4y 2x+3y=88 0,8y+3y=88 3,8y=88 y=88/3,8 y=23 3/19 x=23 3/19*2/5=176/19=9 5/19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the text with the correct verb form. Learning English I 0…. ( want) to learn English.... So I 1…(do) this quiz. I 2…(think ) English i...
Технология
Математика
Случайная величина задана рядом распределения найти р2, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение x 3 5 6 8 p 0,1 р2...
Русский язык
Русский язык