Техническая карта.По изготовлению фишки.
Технология
Техническая карта.По изготовлению фишки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я поняла, то только такие фишки. Если что-то не так, неправильно, то прошу меня простить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Случайная величина задана рядом распределения найти р2, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение x 3 5 6 8 p 0,1 р2...
Русский язык
Русский язык
Физика
На тело массой 1 кг действуют три силы модули которых равны 5H 4H 3H. Найти минимально?? и максимальное значения ускорения тела. Очень надо