Техническая карта.По изготовлению фишки.

Технология
Техническая карта.По изготовлению фишки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я поняла, то только такие фишки. Если что-то не так, неправильно, то прошу меня простить
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