Случайная величина задана рядом распределения найти р2, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение x 3 5 6 8 p 0,1 р2 0,1 0,3

Математика
Случайная величина задана рядом распределения найти р2, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение x 3 5 6 8 p 0,1 р2 0,1 0,3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискретная случайная величина X задана законом распределенияX 3 5р 0,2 0,8 Найти центральные моменты первого, второго, третьегои четвертого порядков.Указание . Найти предварительно начальные моменты и выразить через них центральные моменты.
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