Морфологический разбор слова серебряная ложка
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Морфологический разбор слова серебряная ложка
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Гость:
Ложка-ж р, И. П, 1 скл, ЕД ч Серебреная тоже самое
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