Помогите сделать задания, что сможете

География
Помогите сделать задания, что сможете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3). Самые высокие зимние температуры на побережье Чёрного моря. Самая тёплая зима в городе Сочи +6⁰С. Самые низкие температуры в районе города Верхоянска, этот район называют "полюсом холода". Местечко Оймякон  -71⁰С. 4). Зимой по территории России температуры понижаются при движении на северо-восток. Самые морозные и малоснежные зимы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Самые тёплые зимы на юго-западе России. 11. а) Центр пониженного давления приходится на северо-запад России. Здесь формируются циклоны, которые приносят зимой теплую и снежную погоду, летом тёплую и пасмурную погоду. б) самые высокие июльские температуры приходятся на нижнее течение реки Волги (Астраханская область), на северо-западный берег Каспийского моря (республика Калмыкия). Самые низкие июльские температуры на островах Северного Ледовитого океана.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Запишите имена героев Александра Сергеевича Пушкина
Ответить
Математика
Решите систему уравнений: x/y-1= -3/5 2x+3y=88
Ответить
Английский язык
Complete the text with the correct verb form. Learning English I 0…. ( want) to learn English.... So I 1…(do) this quiz. I 2…(think ) English i...
Ответить
Технология
Техническая карта.По изготовлению фишки.
Ответить
Математика
Случайная величина задана рядом распределения найти р2, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение x 3 5 6 8 p 0,1 р2...
Ответить