Помогите сделать задания, что сможете
География
Помогите сделать задания, что сможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3). Самые высокие зимние температуры на побережье Чёрного моря. Самая тёплая зима в городе Сочи +6⁰С. Самые низкие температуры в районе города Верхоянска, этот район называют "полюсом холода". Местечко Оймякон -71⁰С. 4). Зимой по территории России температуры понижаются при движении на северо-восток. Самые морозные и малоснежные зимы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Самые тёплые зимы на юго-западе России. 11. а) Центр пониженного давления приходится на северо-запад России. Здесь формируются циклоны, которые приносят зимой теплую и снежную погоду, летом тёплую и пасмурную погоду. б) самые высокие июльские температуры приходятся на нижнее течение реки Волги (Астраханская область), на северо-западный берег Каспийского моря (республика Калмыкия). Самые низкие июльские температуры на островах Северного Ледовитого океана.
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