Древесина голосеменных, в отличие от покрытосеменных состоит из… А) Сосудов Б)Трахей В)Трахеид Г)Ситовидных трубок
Биология
Древесина голосеменных, в отличие от покрытосеменных состоит из… А) Сосудов Б)Трахей В)Трахеид Г)Ситовидных трубок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели) Ствол покрыт чешуйчатой корой, под которой находится слаборазвитая кора (флоэма) , камбиональное кольцо и мощная древесина. Сердцевина почти не выражена. В древесине хорошо различимы годичные кольца. Древесина устроена проще, чем у цветковых, и состоит в основном из трахеид. Древесина и кора пронизаны сердцевинными лучами и смоляными ходами. Листья -хвоинки собраны по 2, они функционируют 2-3 года. Дерево сосны - это спорофит. Размножается только семенами (вегетативного размножения нет) . В лесу начинают давать семена с 40 лет, а при свободном размещении - с 15-30 лет. Это однодомное, разноспоровое растение.
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