Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: Выберите один ответ: г. складчатых областей в. щитов b. плит a. платформ

География
Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: Выберите один ответ: г. складчатых областей в. щитов b. плит a. платформ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: В Кристаллических щитов.
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