Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: Выберите один ответ: г. складчатых областей в. щитов b. плит a. платформ

География

Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах: Выберите один ответ: г. складчатых областей в. щитов b. плит a. платформ

Автор: Гость