Чем можно объяснить увеличение длины проволоки при её нагревании

Физика
Чем можно объяснить увеличение длины проволоки при её нагревании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проволока начинает плавиться и в результате этого она увеличивается.
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