Вычислите относительные молекулярные массы следующих соединений: Al(OH)cl2, H3PO4.

Химия
Вычислите относительные молекулярные массы следующих соединений: Al(OH)cl2, H3PO4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al(OH)Cl2= 27+16+1+(35.5*2)=115 Н3РО4= (1*3)+31+(16*4)=98
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