Почему важно быть хорошим гражданином/горожанином?
Обществознание
Почему важно быть хорошим гражданином/горожанином?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бф не скучал в тюрме.В этом нет смысла.
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