,,Русские сезоны" в Париже в начале 20 века связаны с деятельностью и творчеством.

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"Русские сезоны" - это гастрольные выступления русских артистов оперы и балета (1908-1929 гг), организованные известным русским деятелем культуры и искусства, антрепренером Сергеем Павловичем Дягилевым. Проходили в Париже с 1908 года, в Лондоне с 1912, и в других странах с 1915). Основным видом деятельности антрепризы стал балет. Оперы ставились редко и только до 1914 года.