Длина окружности цветочной клумбы имеющей форму круга равна 18,84 Вычислите площад?? цветочной клумбы

Математика
Длина окружности цветочной клумбы имеющей форму круга равна 18,84 Вычислите площад?? цветочной клумбы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2πR= 18,84 - длина окружности R=18,84/2π=18,84/6,28=3 S=πR² S=3,14*3²=3,14*9=28,26
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