Длина окружности цветочной клумбы имеющей форму круга равна 18,84 Вычислите площад?? цветочной клумбы
Математика
Длина окружности цветочной клумбы имеющей форму круга равна 18,84 Вычислите площад?? цветочной клумбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2πR= 18,84 - длина окружности R=18,84/2π=18,84/6,28=3 S=πR² S=3,14*3²=3,14*9=28,26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч. Затем сделал остановку на 1 час. После остановки автобус продолжил путь с той...
Математика