Напиши несколько словосочетаний со словом шоколад используй разные формы этого слова или однокоренныеслова
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Напиши несколько словосочетаний со словом шоколад используй разные формы этого слова или однокоренныеслова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый шоколад Шоколадный торт Орехи в шоколаде Подарочные шоколадки И т.д.
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