Что такое желе? скажите пож

Технология
Что такое желе? скажите пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желе это такой десерт из мармелада.
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