В квартире, где проживает Пётр, установлен прибор учёта расхода холод??ной воды (счётчик). 1 января счётчик показывал расход 193 куб.м воды, а 1 февраля — 205 куб.м. Какую сумму должен заплатить Пётр за хо...
Математика
В квартире, где проживает Пётр, установлен прибор учёта расхода холод??ной воды (счётчик). 1 января счётчик показывал расход 193 куб.м воды, а 1 февраля — 205 куб.м. Какую сумму должен заплатить Пётр за холодную воду за январь, если цена 1 куб.м холодной воды составляет 8 руб. 70 коп.? Ответ дайте в рублях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
205-193=12 куб.м воды израсходовали 12*8.70=104р.40коп ответ 104р.40коп.
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