В квар­ти­ре, где про­жи­ва­ет Пётр, уста­нов­лен при­бор учёта рас­хо­да хо­лод??ной воды (счётчик). 1 ян­ва­ря счётчик по­ка­зы­вал рас­ход 193 куб.м воды, а 1 фев­ра­ля — 205 куб.м. Какую сумму дол­жен за­пла­тить Пётр за хо...

Математика

В квар­ти­ре, где про­жи­ва­ет Пётр, уста­нов­лен при­бор учёта рас­хо­да хо­лод??ной воды (счётчик). 1 ян­ва­ря счётчик по­ка­зы­вал рас­ход 193 куб.м воды, а 1 фев­ра­ля — 205 куб.м. Какую сумму дол­жен за­пла­тить Пётр за хо­лод­ную воду за ян­варь, если цена 1 куб.м хо­лод­ной воды со­став­ля­ет 8 руб. 70 коп.? Ответ дайте в руб­лях.

Автор: Гость