Объясните ,что же означают эти слова - Мышеловка Скороварка Молокозавод Снегоход Белоручка Помогите,пожалуйста!
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Объясните ,что же означают эти слова - Мышеловка Скороварка Молокозавод Снегоход Белоручка Помогите,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышеловка- мышку ловит Скороварка- скоростная варка Молокозавод- молочный завод Снегоход- по снегу ходит Белоручка- белая ручка
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