Объясните ,что же означают эти слова - Мышеловка Скороварка Молокозавод Снегоход Белоручка Помогите,пожалуйста!

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Объясните ,что же означают эти слова - Мышеловка Скороварка Молокозавод Снегоход Белоручка Помогите,пожалуйста!

Автор: Гость