Дубровский. Свое мнение о Владимире и Маше.

Литература
Дубровский. Свое мнение о Владимире и Маше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня  очень удивило чувство долга, и преданность своему слову героев,они пожертвовали своей любовью,из-за того,что ЧЕСТЬ и ДОЛГ превыше всего
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