Думать, размышлять;печально,грустно;маленький,крошечный;близко-далеко;белеть-чернеть;веселый-грустный;большой-маленький.какая часть речи.
Русский язык
Думать, размышлять;печально,грустно;маленький,крошечный;близко-далеко;белеть-чернеть;веселый-грустный;большой-маленький.какая часть речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думать размышлять-глагол,печально грустно-наречие, маленький крошечный-прилагательное,близко далеко-наречие,белеть чернеть-глагол,веселый грустный-прилагательное,большой маленький-прилагательное.
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