Из 2кг металла можно изготовить проволку длиной 6км 820м. сколько проволки можно изготовить из 388кг,641кг металла

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Сначала находим сколько метров получится из 1 кг металла. Переводим 6км820м в метры, получается 6820 метров - это у нас из 2 кг, 6820 : 2=3410 метров из 1 кг. Теперь, 3410м*388 кг=1323080 метров =1323 км 80 метров из 388 кг металла. 3410 м*641 кг= 2185810 метров = 2185 км 810 метров из 641 кг металла