Из 2кг металла можно изготовить проволку длиной 6км 820м. сколько проволки можно изготовить из 388кг,641кг металла
Математика
Из 2кг металла можно изготовить проволку длиной 6км 820м. сколько проволки можно изготовить из 388кг,641кг металла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим сколько метров получится из 1 кг металла. Переводим 6км820м в метры, получается 6820 метров - это у нас из 2 кг, 6820 : 2=3410 метров из 1 кг. Теперь, 3410м*388 кг=1323080 метров =1323 км 80 метров из 388 кг металла. 3410 м*641 кг= 2185810 метров = 2185 км 810 метров из 641 кг металла
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