Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с куста на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй сеолько клубник...
Математика
Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с куста на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй сеолько клубники они собиркт вмете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500*200=100000(г) 2)200*200=40000(г) 3)100000+40000=140000(г)=140 кг Ответ: Первый собрал 100кг второй 40кг вместе 140 кг
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