Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с куста на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй сеолько клубник...

Математика
Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с куста на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй сеолько клубники они собиркт вмете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500*200=100000(г) 2)200*200=40000(г) 3)100000+40000=140000(г)=140 кг Ответ: Первый собрал 100кг второй 40кг вместе 140 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить!!!
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций: 1) Ca + KOH; 2) MgCO3 + HCl; 3) CaCl2 + KNO3; 4) Ca(OH)2 + HNO3.
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы предлжений. 1)Мельчайшая частица вещества ,которая имеет все его химические свойства называется молекулой веще...
Ответить
Математика
В зоомагазине Костя купил 8 рыбок. Это на 40 рыбок меньше чем осталось в аквариуме з??омагазина.Сколько рыбок осталось в аквариуме? Во сколько раз ...
Ответить