Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с куста на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй сеолько клубник...

Математика

Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с куста на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй сеолько клубники они собиркт вмете

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