Напишите уравнения реакций: 1) Ca + KOH; 2) MgCO3 + HCl; 3) CaCl2 + KNO3; 4) Ca(OH)2 + HNO3.

Химия
Напишите уравнения реакций: 1) Ca + KOH; 2) MgCO3 + HCl; 3) CaCl2 + KNO3; 4) Ca(OH)2 + HNO3.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.CaOH+K-замещение 2.MgCl+HCO3-обмен 3.CaNO3+KCl-обмен 4.CaNO3+H2O- обмен Коэффиценты и индексы расставьте сами
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