Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м
Математика
Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*12*6+2*8*6=144+96=240 (кв.м)- площадь всех стен 240-78=162 (кв.м) - площадь всех стен без окон и дверей 500*162=81000 (г) = 81 (кг) - краски потребуется
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