Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м

Математика
Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*12*6+2*8*6=144+96=240 (кв.м)- площадь всех стен 240-78=162 (кв.м) - площадь всех стен без окон и дверей 500*162=81000 (г) = 81 (кг) - краски потребуется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить!!!
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций: 1) Ca + KOH; 2) MgCO3 + HCl; 3) CaCl2 + KNO3; 4) Ca(OH)2 + HNO3.
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы предлжений. 1)Мельчайшая частица вещества ,которая имеет все его химические свойства называется молекулой веще...
Ответить
Математика
В зоомагазине Костя купил 8 рыбок. Это на 40 рыбок меньше чем осталось в аквариуме з??омагазина.Сколько рыбок осталось в аквариуме? Во сколько раз ...
Ответить
Математика
Помогите срочно! 30 баллов!
Ответить