Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м

Математика

Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м

Автор: Гость