Два года назад Юле было 10 лет. Сколько лет будет Юле через 6 лет? пишите пожалуйста краткой записью

Математика

Два года назад Юле было 10 лет. Сколько лет будет Юле через 6 лет? пишите пожалуйста краткой записью

Автор: Гость