Два года назад Юле было 10 лет. Сколько лет будет Юле через 6 лет? пишите пожалуйста краткой записью
Математика
Два года назад Юле было 10 лет. Сколько лет будет Юле через 6 лет? пишите пожалуйста краткой записью
Ответ(ы):
Гость:
10+2=12 лет сейчас 12+6=18 лет сейчас
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