Два одинаковых заряда, находящихся на маленьких шариках, отстоящих друг от друга ??а расстоянии 10 см, взаимодействуют в воздухе с силой 5*10-4 Н. Определить величину зарядов.

Физика
Два одинаковых заряда, находящихся на маленьких шариках, отстоящих друг от друга ??а расстоянии 10 см, взаимодействуют в воздухе с силой 5*10-4 Н. Определить величину зарядов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k*q² / r² q² = F*r²/k q=r*√(F/k) Подставляем: q = 0,1*√(5*10⁻⁴/(9*10⁹))  ≈ 24*10⁻⁹ Кл = 24 нКл
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