Два одинаковых заряда, находящихся на маленьких шариках, отстоящих друг от друга ??а расстоянии 10 см, взаимодействуют в воздухе с силой 5*10-4 Н. Определить величину зарядов.
Физика
Два одинаковых заряда, находящихся на маленьких шариках, отстоящих друг от друга ??а расстоянии 10 см, взаимодействуют в воздухе с силой 5*10-4 Н. Определить величину зарядов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k*q² / r² q² = F*r²/k q=r*√(F/k) Подставляем: q = 0,1*√(5*10⁻⁴/(9*10⁹)) ≈ 24*10⁻⁹ Кл = 24 нКл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) ...
Другие предметы