Два одинаковых заряда, находящихся на маленьких шариках, отстоящих друг от друга ??а расстоянии 10 см, взаимодействуют в воздухе с силой 5*10-4 Н. Определить величину зарядов.

Физика

Два одинаковых заряда, находящихся на маленьких шариках, отстоящих друг от друга ??а расстоянии 10 см, взаимодействуют в воздухе с силой 5*10-4 Н. Определить величину зарядов.

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