Два оператора одновременно начали печатать рукопись в которой 147 страниц.Они выполнили работу за 7 часов.один из них печатал 8 страниц в час .Какой оператор печатал быстрее?на сколько больше страниц в час он печатал? Условие и...
Математика
Два оператора одновременно начали печатать рукопись в которой 147 страниц.Они выполнили работу за 7 часов.один из них печатал 8 страниц в час .Какой оператор печатал быстрее?на сколько больше страниц в час он печатал? Условие и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*7=56(стр.)- напечатал первый оператор 2)147-56=91(стр.)-напечатал второй оператор 3)91/7=13(стр/ч)-скорость второго оператора 4)13-8=5(стр.) Ответ: второй оператор печатает на 5стр./ч чем первый оператор
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