Два оператора одновременно начали печатать рукопись в которой 147 страниц.Они выполнили работу за 7 часов.один из них печатал 8 страниц в час .Какой оператор печатал быстрее?на сколько больше страниц в час он печатал? Условие и...

Математика

Два оператора одновременно начали печатать рукопись в которой 147 страниц.Они выполнили работу за 7 часов.один из них печатал 8 страниц в час .Какой оператор печатал быстрее?на сколько больше страниц в час он печатал? Условие и решение

Автор: Гость