Объясните тему "Агрегатное состояние"
Физика
Объясните тему "Агрегатное состояние"
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Состояние вещества, характеризующееся способностью или неспособностью сохранять объём и форму, наличием или отсутствием дальнего и ближнего порядка и другими. Выделяют три основных агрегатных состояния: твёрдое тело, жидкость и газ. К агрегатнымсостояниям также часто относят плазму.
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