Два поезда выехали навстречу друг другу Скорость одного из них 35 километров час д??угого 29 километров час Какое расстояние между поездами было сначала если встретились они через 5 часов

Математика

Два поезда выехали навстречу друг другу Скорость одного из них 35 километров час д??угого 29 километров час Какое расстояние между поездами было сначала если встретились они через 5 часов

Автор: Гость