Два поезда выехали навстречу друг другу Скорость одного из них 35 километров час д??угого 29 километров час Какое расстояние между поездами было сначала если встретились они через 5 часов

Математика
Два поезда выехали навстречу друг другу Скорость одного из них 35 километров час д??угого 29 километров час Какое расстояние между поездами было сначала если встретились они через 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один поезд был в (35х5) 175 километрах Второй поезд был в (29х5) 145 километрах 175+145=320 Поезда были на расстоянии 320 километров друг от друга
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