В чем разница и сходство между кантами и русских народных песен.

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ПЕСНЯ — стихотворное произведение, предназначенное для пения. Ее музыкальная форма обычно куплетная или строфическая. КАНТ — род бытовой многоголосной песни. Кант (от лат. cantus - пение) - в русской, украинской и польской музыке XVII-XVIII веков лирические песни для трехголосного хора без сопровождения; в эпоху Петра I распространились приветственные Канты бодрого маршеобразного характера, исполнявшиеся по случаю официальных торжеств. Исполнялись они ансамблем певцов или хором без сопровождения инструментов. Поначалу канты сочинялись только на духовные тексты, но исполнялись в быту. В этом нет ничего противоречивого, потому что все светское искусство восточнославянских стран того времени основывалось на сюжетах и образах, заимствованных из Евангелия и Библии. И грамота и культура шли тогда лишь от церкви. Но в XVIII веке, кроме духовных, появилось множество светских кантов с самой разнообразной тематикой: любовно-лирические, шуточные, патриотические, поздравительные, панегирические и т. д.А более ранние канты духовного содержания, написанные на тексты псалмов, стали называться "псальмами". С развитием русской литературы, поэзии стали сочиняться канты на стихи В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. В. Ломоносова. При этом текстов было гораздо больше, чем мелодий. Одни и те же мелодии часто подтекстовывались разными словами. Это типичная черта народного песнетворчества. Мелодика кантов сочетает в себе черты народной песни (русской, украинской, белорусской, польской), знаменного распева, менуэта.