Решите неравенство log0,5(5x-2) lt; log0.5(3-2x)
Алгебра
Решите неравенство log0,5(5x-2) lt; log0.5(3-2x)
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ОДЗ 5x-2>0 3-2x>0 x>2/5 x<3/2 5x-2>3-2x 7x>5 x>5/7 Ответ x∈(5/7 ; 3/2)
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