Привет как тебя завут скажи поезда 54 раза пока

Экономика
Привет как тебя завут скажи поезда 54 раза пока
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для чего засорять приложение подобными вопросами?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Яким буде нуклеотидний склад ділянки двох ланцюгової ДНК, якщо І-РНК містить: А - 21%, У -25%, Г -24%, Ц - 30%?
Ответить
Литература
Почему корабль призрак стали называть летучим голландцем?
Ответить
Математика
Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку.Без сапог оказалось 10 мальчишек,а без кепки-двое.Каких мальчишек и на сколько больше:тех,кто был в кепк...
Ответить
Математика
Номер 4 пожалуйста дайте мне ответ
Ответить
История
Хранология, счет лет в истории
Ответить