Привет как тебя завут скажи поезда 54 раза пока
Экономика
Привет как тебя завут скажи поезда 54 раза пока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для чего засорять приложение подобными вопросами?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Яким буде нуклеотидний склад ділянки двох ланцюгової ДНК, якщо І-РНК містить: А - 21%, У -25%, Г -24%, Ц - 30%?
Математика
Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку.Без сапог оказалось 10 мальчишек,а без кепки-двое.Каких мальчишек и на сколько больше:тех,кто был в кепк...
Математика