Яким буде нуклеотидний склад ділянки двох ланцюгової ДНК, якщо І-РНК містить: А - 21%, У -25%, Г -24%, Ц - 30%?
Биология
Яким буде нуклеотидний склад ділянки двох ланцюгової ДНК, якщо І-РНК містить: А - 21%, У -25%, Г -24%, Ц - 30%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как А комплиментарен У , а Г комплиментарен Ц то У- 21% Т-30% Ц-24% А-21%
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