РАССКАЗ О РАССТЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА СРОЧНО!!!

Окружающий мир
РАССКАЗ О РАССТЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Северном Полюсе 186 дней в году не видно солнца. Несмотря на это, не на самом Северном Полюсе, но не так уж и далеко от него, умудряется что-то расти. Самые северные в мире растения – это желтый мак и арктическая ива. На Северном полюсе обнаружили остатки растений от которых произошёл рис. и росли они там раньше в тёплой пресной воде - т. е. что росло на полюсе до Ледникового периода сказать сложно
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