Используя круговую диаграмму выясните сколько процентов товара продано за первы?? день если за два дня продано 150 кг. ОЧЕНЬ НАДО ПРОШУ ПОСПЕШИТЕ !!!!

Математика
Используя круговую диаграмму выясните сколько процентов товара продано за первы?? день если за два дня продано 150 кг. ОЧЕНЬ НАДО ПРОШУ ПОСПЕШИТЕ !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 - 135 = 15  150 / 15 = 10 %
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