Два тела, имеющие массы m1 gt; m2, падают с одинаковой высоты. Силы сопротивления считать постоянными и одинаковыми для обоих тел. Сравните время падения тел

Физика
Два тела, имеющие массы m1 gt; m2, падают с одинаковой высоты. Силы сопротивления считать постоянными и одинаковыми для обоих тел. Сравните время падения тел
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Гость:
M1 упадет быстрее а m2 медленее
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