Два ведра вмещают 5 л и 7 л. Как с помощью этих вёдер отмерить ровно 2 л воды, наливая её из под крана? Как отмерить: 4 литра? 6 литров? 1 литр? 3 литра?

Математика

Два ведра вмещают 5 л и 7 л. Как с помощью этих вёдер отмерить ровно 2 л воды, наливая её из под крана? Как отмерить: 4 литра? 6 литров? 1 литр? 3 литра?

Автор: Гость