Два ведра вмещают 5 л и 7 л. Как с помощью этих вёдер отмерить ровно 2 л воды, наливая её из под крана? Как отмерить: 4 литра? 6 литров? 1 литр? 3 литра?

Математика
Два ведра вмещают 5 л и 7 л. Как с помощью этих вёдер отмерить ровно 2 л воды, наливая её из под крана? Как отмерить: 4 литра? 6 литров? 1 литр? 3 литра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 литра-из 7литровой банки переливаем в 5 литровую банку и остается 2
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