Двору,пирога,крыльцо,залез,завозился-найти проверочные слова

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Двору,пирога,крыльцо,залез,завозился-найти проверочные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двору - двор Пирога - пирог Крыльцо - нечего проверять. Залез - залезет Завозился - возится  _________________________________ :)
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