Представители русской общественной мысли 1870-1880-х гг, последователи теории русско??о, общинного социализма, считавшие, что Россия должна развиваться самостоятельным путем, а не следовать образцам ведущих европейских стран, н...
История
Представители русской общественной мысли 1870-1880-х гг, последователи теории русско??о, общинного социализма, считавшие, что Россия должна развиваться самостоятельным путем, а не следовать образцам ведущих европейских стран, назывались а) эсерами б) народниками в) социал-демократами г) легальными марксистами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) народниками, а идейным основанием им служила "теория общинного социализма" Герцена.
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