Ответ на вопрос из сказки двенадцать месяцев Какие наказы дали месяцы падчерице допишите предложение
Литература
Ответ на вопрос из сказки двенадцать месяцев Какие наказы дали месяцы падчерице допишите предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Братья наказали Падчерице,чтобы она никому не говорила о том,что видела их.
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