Ответ на вопрос из сказки двенадцать месяцев Какие наказы дали месяцы падчерице допишите предложение

Литература
Ответ на вопрос из сказки двенадцать месяцев Какие наказы дали месяцы падчерице допишите предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Братья наказали Падчерице,чтобы она никому не говорила о том,что видела их.
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