Как называется проведенный в восемнадцатом веке перевод церковной земельной соб??твенности в Государственную
История
Как называется проведенный в восемнадцатом веке перевод церковной земельной соб??твенности в Государственную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Секуляризация ..........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте пожалуйста в средний р. ед.ч. и в Д.п. местоимение каждый, и в средний р. ед.ч. ив Р.п. местоимение другой. Зарание большое спасибо!
Химия