Как называется проведенный в восемнадцатом веке перевод церковной земельной соб??твенности в Государственную

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Как называется проведенный в восемнадцатом веке перевод церковной земельной соб??твенности в Государственную
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